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  4. ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ
Италия
26 февраля 2023, 10:22 |
409
0

ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ

Игрок проводит невероятный сезон

26 февраля 2023, 10:22 |
409
0
ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Небольшое видео с интервью форварда «Наполи» Виктора Осимхэна, который стал открытием не только сезона Серии A, но и в Европе в целом.

Пока команда уверенно идет к титулу чемпиона Италии, 24-летний нигериец отказывается покидать поле без результативных действий. У Виктора в нынешнем сезоне 21 гол и 4 ассиста в 25-ти матчах.

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видео Наполи Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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