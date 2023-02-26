Италия26 февраля 2023, 10:22 |
409
0
ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ
Игрок проводит невероятный сезон
26 февраля 2023, 10:22 |
409
0
Небольшое видео с интервью форварда «Наполи» Виктора Осимхэна, который стал открытием не только сезона Серии A, но и в Европе в целом.
Пока команда уверенно идет к титулу чемпиона Италии, 24-летний нигериец отказывается покидать поле без результативных действий. У Виктора в нынешнем сезоне 21 гол и 4 ассиста в 25-ти матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2023, 11:16 5
Специалист ранее работал и в «Фейеноорде», и в «Шахтере»
Футбол | 25 февраля 2023, 22:57 0
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги
Футбол | 26.02.2023, 04:18
Футбол | 25.02.2023, 11:31
Бокс | 25.02.2023, 15:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2023, 17:30 7
24.02.2023, 08:16 5
24.02.2023, 14:20 6
24.02.2023, 16:48 2
24.02.2023, 09:23 22
25.02.2023, 06:16
24.02.2023, 16:34 52
25.02.2023, 04:15 3