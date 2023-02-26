ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ

Небольшое видео с интервью форварда «Наполи» Виктора Осимхэна, который стал открытием не только сезона Серии A, но и в Европе в целом.

Пока команда уверенно идет к титулу чемпиона Италии, 24-летний нигериец отказывается покидать поле без результативных действий. У Виктора в нынешнем сезоне 21 гол и 4 ассиста в 25-ти матчах.