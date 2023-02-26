Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Игроки захотели сделать жест для Украины
Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, что это команда предложила сделать украинца Александра Зинченко капитаном команды на один матч АПЛ.
В память о годовщине начала полномасштабной войны россии против Украины Зинченко был капитаном в игре с «Лестером» (1:0).
«Все получилось так здорово, потому что это была инициатива игроков. Мартин Эдегор подошел ко мне накануне матча и сказал, что команда хочет сделать такой жест для Зинченко. Хотели показать Украине, насколько Алекс важен для нас».
«Я рад, что все так сложилось, победу посвящаем ему и украинскому народу», — сказал Артета.
Капитаном лондонцев является Эдегор.
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