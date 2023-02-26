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  4. Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Англия
26 февраля 2023, 08:49 |
1893
0

Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном

Игроки захотели сделать жест для Украины

26 февраля 2023, 08:49 |
1893
0
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, что это команда предложила сделать украинца Александра Зинченко капитаном команды на один матч АПЛ.

В память о годовщине начала полномасштабной войны россии против Украины Зинченко был капитаном в игре с «Лестером» (1:0).

«Все получилось так здорово, потому что это была инициатива игроков. Мартин Эдегор подошел ко мне накануне матча и сказал, что команда хочет сделать такой жест для Зинченко. Хотели показать Украине, насколько Алекс важен для нас».

«Я рад, что все так сложилось, победу посвящаем ему и украинскому народу», — сказал Артета.

Капитаном лондонцев является Эдегор.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета российско-украинская война
Источник ФК Арсенал Лондон
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