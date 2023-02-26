ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
Неадекватные болельщики скандировали националистические песни
В пятницу, 24 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины между футбольными клубами «Борац» Баня Лука и «Широки Бриег». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Однако матч запомнился не яркой игрой или результатом, а тем, что неадекватные болельщики развесили транспарант в цветах российского флага с надписью «слава россии». Также фанаты пели националистические песни.
Но и на этом действие этих персонажей не закончились. В голкипера гостей Ренато Йосиповича ультрас «Бораца» попали светошумовой ракетой. В итоге фанатам ничего не сделали, а Йосиповича наказали желтой карточкой за то, что он ударил мяч на трибуны. Йосипович, к слову, доиграл встречу до конца.
Na dan početka ruske agresije na Ukrajinu, navijači Borca iz Banja Luke istakli su transparent: “SLAVA RUSIJI”. Foto: https://t.co/ISTxOvzAaq pic.twitter.com/pdXZH0ALrw— Istraga.ba (@IstragaB) February 24, 2023
🚨🚨🚨 Najvatreniji navijači @FKBoracBL (Lešinari) gađali su bakljom golmana #ŠirokiBrijeg Renata Josipovića, koji je u posljednji čas uspio izbjeći baklju.— Igraj Lopte (@igrajlopte) February 24, 2023
Nakon što je otišao sa gola kako bi skrenuo pažnju sudiji Mirzi Kazlagiću, isti mu je pokazao žuti karton! 😮😮 #BIH pic.twitter.com/GJeipGfkIo
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