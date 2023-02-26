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26 февраля 2023, 00:10 |
520
0

ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря

Неадекватные болельщики скандировали националистические песни

26 февраля 2023, 00:10 |
520
0
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Йосипович

В пятницу, 24 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины между футбольными клубами «Борац» Баня Лука и «Широки Бриег». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Однако матч запомнился не яркой игрой или результатом, а тем, что неадекватные болельщики развесили транспарант в цветах российского флага с надписью «слава россии». Также фанаты пели националистические песни.

Но и на этом действие этих персонажей не закончились. В голкипера гостей Ренато Йосиповича ультрас «Бораца» попали светошумовой ракетой. В итоге фанатам ничего не сделали, а Йосиповича наказали желтой карточкой за то, что он ударил мяч на трибуны. Йосипович, к слову, доиграл встречу до конца.

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российско-украинская война фанаты болельщики ультрас Борац Баня-Лука Широки Бриег фото
Источник Sport.ua
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