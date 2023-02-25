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Франция
25 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:04
48
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Франции Марсель – ПСЖ

Битва лидеров в Лиге 1

25 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:04
48
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Франции Марсель – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции между лидерами сезона. В поединке сыграют «Марсель» и ПСЖ.

Встреча начнется в 21:45.

Марсель - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.

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Источник Sport.ua
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