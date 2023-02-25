В воскресенье, 26, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции между лидерами сезона. В поединке сыграют «Марсель» и ПСЖ.

Встреча начнется в 21:45.

Марсель - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.