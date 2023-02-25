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Чемпионат Германии
Вердер
25.02.2023 16:30 – FT 3 : 0
Бохум
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Германия
25 февраля 2023, 18:33 | Обновлено 25 февраля 2023, 18:58
321
2

Боруссия Д одолела Хоффенхайм и вышла в единоличные лидеры Бундеслиги

«Бавария» и «Унион» в этом туре еще не играли

25 февраля 2023, 18:33 | Обновлено 25 февраля 2023, 18:58
321
2
Боруссия Д одолела Хоффенхайм и вышла в единоличные лидеры Бундеслиги
ФК Боруссия Дортмунд

Состоялись пять матчей 22-го тур тура Бундеслиги.

«Боруссия Д» на выезде обыграла «Хоффенхайм» и вышла в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Также победы добыли «РБ Лейпциг», «Вольфсбург», «Герта» и «Вердер».

Чемпионат Германии. 22-й тур

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Ф» – 2:1
Голы: Вернер (6), Форсберг (40) – Соу (61).

«Кельн» – «Вольфсбург» – 0:2
Голы: Герхардт (4), пенальти Арнольд (68).

«Хоффенхайм» – «Боруссия Д» – 0:1
Гол: 0:1 – 43 Брандт.

«Герта» – «Аугсбург» – 2:0
Голы: Рихтер (61), Лукебакио (70).

«Вердер» – «Бохум» – 3:0
Голы: Фюллькруг (29), Шмидт (43), Дукш (59).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Или может Унион выйдет на 1 место?
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avk2307
А Бавария еще пусть попробует с Унионом(правда уставшим) вернуть это самое первое место
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