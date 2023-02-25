Боруссия Д одолела Хоффенхайм и вышла в единоличные лидеры Бундеслиги
«Бавария» и «Унион» в этом туре еще не играли
Состоялись пять матчей 22-го тур тура Бундеслиги.
«Боруссия Д» на выезде обыграла «Хоффенхайм» и вышла в единоличные лидеры турнирной таблицы.
Также победы добыли «РБ Лейпциг», «Вольфсбург», «Герта» и «Вердер».
Чемпионат Германии. 22-й тур
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Ф» – 2:1
Голы: Вернер (6), Форсберг (40) – Соу (61).
«Кельн» – «Вольфсбург» – 0:2
Голы: Герхардт (4), пенальти Арнольд (68).
«Хоффенхайм» – «Боруссия Д» – 0:1
Гол: 0:1 – 43 Брандт.
«Герта» – «Аугсбург» – 2:0
Голы: Рихтер (61), Лукебакио (70).
«Вердер» – «Бохум» – 3:0
Голы: Фюллькруг (29), Шмидт (43), Дукш (59).
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