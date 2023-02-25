Энди Маррей – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 февраля состоится финал турнира ATP 250 в Дохе.

В матче за титул сразятся два бывших лидер мирового рейтинга: Энди Маррей и Даниил Медведев. Время начала матча – 17:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 2 раза, британец пока не выигрывал.

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