Энди Маррей – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Дохе
25 февраля состоится финал турнира ATP 250 в Дохе.
В матче за титул сразятся два бывших лидер мирового рейтинга: Энди Маррей и Даниил Медведев. Время начала матча – 17:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 2 раза, британец пока не выигрывал.
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