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ATP
25 февраля 2023, 17:05 | Обновлено 25 февраля 2023, 17:07
272
0

Энди Маррей – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Дохе

25 февраля 2023, 17:05 | Обновлено 25 февраля 2023, 17:07
272
0
Энди Маррей – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

25 февраля состоится финал турнира ATP 250 в Дохе.

В матче за титул сразятся два бывших лидер мирового рейтинга: Энди Маррей и Даниил Медведев. Время начала матча – 17:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 2 раза, британец пока не выигрывал.

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Источник Sport.ua
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