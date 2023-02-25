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  4. Ига Свёнтек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 февраля 2023, 17:21 |
568
0

Ига Свёнтек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Дубае

25 февраля 2023, 17:21 |
568
0
Ига Свёнтек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

25 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче за титул полька сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии (№30 WTA). Время начала матча – 17:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 3 раза, полька ведет 2-1.

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Источник Sport.ua
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