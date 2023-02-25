Ига Свёнтек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Дубае
25 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале турнира WTA 1000 в Дубае.
В матче за титул полька сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии (№30 WTA). Время начала матча – 17:25 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 3 раза, полька ведет 2-1.
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