Джорджи уничтожила Стивенс. Определились полуфиналистки на турнире в Мериде

24 февраля состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.

Чемпионка US Open 2017 Слоан Стивенс неожиданно потерпела разгромное поражение. Вторая сеяная американка не сумела взять ни одного гейма в противостоянии с итальянкой Камилой Джорджи.

Мерида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ребекка Петерсон [Q] – Магда Линетт [1] – 6:2, 6:4

Кэти Макнелли – Кимберли Биррелл [Q] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Катерина Синякова [4] – Элизабетта Коччаретто [7] – 6:1, 5:7, 6:0

Камила Джорджи – Слоан Стивенс [2] – 6:0, 6:0

Мерида. Пары 1/2 финала

Ребекка Петерсон [Q] – Кэти Макнелли

Катерина Синякова [4] – Камила Джорджи