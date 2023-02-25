WTA25 февраля 2023, 16:03 |
27
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Джорджи уничтожила Стивенс. Определились полуфиналистки на турнире в Мериде
Первая сеяная Магда Линетт также покинула соревнования
25 февраля 2023, 16:03 |
27
0
24 февраля состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.
Чемпионка US Open 2017 Слоан Стивенс неожиданно потерпела разгромное поражение. Вторая сеяная американка не сумела взять ни одного гейма в противостоянии с итальянкой Камилой Джорджи.
Мерида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ребекка Петерсон [Q] – Магда Линетт [1] – 6:2, 6:4
Кэти Макнелли – Кимберли Биррелл [Q] – 6:4, 6:3
Нижняя часть сетки
Катерина Синякова [4] – Элизабетта Коччаретто [7] – 6:1, 5:7, 6:0
Камила Джорджи – Слоан Стивенс [2] – 6:0, 6:0
Мерида. Пары 1/2 финала
Ребекка Петерсон [Q] – Кэти Макнелли
Катерина Синякова [4] – Камила Джорджи
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