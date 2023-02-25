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  4. Джорджи уничтожила Стивенс. Определились полуфиналистки на турнире в Мериде
WTA
25 февраля 2023, 16:03 |
27
0

Джорджи уничтожила Стивенс. Определились полуфиналистки на турнире в Мериде

Первая сеяная Магда Линетт также покинула соревнования

25 февраля 2023, 16:03 |
27
0
Джорджи уничтожила Стивенс. Определились полуфиналистки на турнире в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

24 февраля состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.

Чемпионка US Open 2017 Слоан Стивенс неожиданно потерпела разгромное поражение. Вторая сеяная американка не сумела взять ни одного гейма в противостоянии с итальянкой Камилой Джорджи.

Мерида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ребекка Петерсон [Q] – Магда Линетт [1] – 6:2, 6:4
Кэти Макнелли – Кимберли Биррелл [Q] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Катерина Синякова [4] – Элизабетта Коччаретто [7] – 6:1, 5:7, 6:0
Камила Джорджи – Слоан Стивенс [2] – 6:0, 6:0

Мерида. Пары 1/2 финала

Ребекка Петерсон [Q] – Кэти Макнелли
Катерина Синякова [4] – Камила Джорджи

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Слоан Стивенс Камила Джорджи Кимберли Биррелл Катерина Синякова Магда Линетт Ребекка Петерсон Кэти Макнелли Элизабетта Коччаретто WTA Мерида
Источник Sport.ua
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