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25 февраля 2023, 15:42 |
303
0

ФОТО. Экс-первая ракетка мира выпустила коллекцию с Victoria’s Secret

Наоми Осака нашла чем заняться во время беременности

25 февраля 2023, 15:42 |
303
0
ФОТО. Экс-первая ракетка мира выпустила коллекцию с Victoria’s Secret
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака выпустила совместную коллекцию с известным брендом Victoria’s Secret.

«Я была шокирована, но оказалось, что я первый человек, сотрудничавший с Victoria’s Secret над целой коллекцией. Для меня это огромная честь, я очень благодарна.

Все вещи созданы из перерабатываемых материалов, а в целом коллекция построена на погоне за мечтой. Надеюсь, вам она понравится так же, как и мне», – написала Осака.

Отметим, что Наоми сейчас в декретном отпуске. Свой последний официальный матч она провела в сентябре прошлого года на соревнованиях в Токио.

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Наоми Осака фото lifestyle
Источник Tennis.com
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