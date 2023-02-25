ФОТО. Экс-первая ракетка мира выпустила коллекцию с Victoria’s Secret

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака выпустила совместную коллекцию с известным брендом Victoria’s Secret.

«Я была шокирована, но оказалось, что я первый человек, сотрудничавший с Victoria’s Secret над целой коллекцией. Для меня это огромная честь, я очень благодарна.

Все вещи созданы из перерабатываемых материалов, а в целом коллекция построена на погоне за мечтой. Надеюсь, вам она понравится так же, как и мне», – написала Осака.

Отметим, что Наоми сейчас в декретном отпуске. Свой последний официальный матч она провела в сентябре прошлого года на соревнованиях в Токио.