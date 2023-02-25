ФОТО. Экс-первая ракетка мира выпустила коллекцию с Victoria’s Secret
Наоми Осака нашла чем заняться во время беременности
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака выпустила совместную коллекцию с известным брендом Victoria’s Secret.
«Я была шокирована, но оказалось, что я первый человек, сотрудничавший с Victoria’s Secret над целой коллекцией. Для меня это огромная честь, я очень благодарна.
Все вещи созданы из перерабатываемых материалов, а в целом коллекция построена на погоне за мечтой. Надеюсь, вам она понравится так же, как и мне», – написала Осака.
Отметим, что Наоми сейчас в декретном отпуске. Свой последний официальный матч она провела в сентябре прошлого года на соревнованиях в Токио.
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