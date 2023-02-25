Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Полесья: «Игроки видят профессиональное отношение Усика к делу»
Украина. Первая лига
25 февраля 2023, 15:13 |
604
0

Президент Полесья: «Игроки видят профессиональное отношение Усика к делу»

Геннадий Буткевич – о сотрудничестве с Александром Усиком

25 февраля 2023, 15:13 |
604
0
Президент Полесья: «Игроки видят профессиональное отношение Усика к делу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о сотрудничестве клуба со звездой мирового бокса Александром Усиком:

«Мы общаемся уже давно, даже, можно сказать, дружим, несмотря на разницу в возрасте. Он любит футбол, у него приличные навыки. В детстве болел за «Динамо» Киев.

Мы предложили ему сыграть в Winter Cup в прошлом году, получилось, считаю, удачно. Когда игроки нашей команды с ним общаются – они видят профессиональное отношение к делу. И когда говорят, что в 32-33 года кто-то уже старый… Ну какой старый? Усик в 36 лет сидит под водой 4 минуты и 45 секунд! Пусть кто-то из молодых просидит столько. Профессиональное отношение к делу – это то, что наши игроки у него подчеркивают.

Каков интерес Усика? Только любовь к футболу».

По теме:
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
БУТКЕВИЧ: «Может, Малиновский и Зинченко закончат карьеру в Полесье»
Президент Полесья: Прогоним агрессора – и будем думать, как строить стадион
Геннадий Буткевич Полесье Житомир Александр Усик
Источник Football Manager
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Футбол | 24 февраля 2023, 16:34 52
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика

Украинский вингер в начале нынешнего года перешел из «Шахтера» в «Челси»

Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Футбол | 24 февраля 2023, 22:30 2
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ

Португальский хавбек Витинья жестко сыграл против Лионеля, и тот ответил

Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека
Футбол | 25.02.2023, 00:23
Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека
Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
Футбол | 24.02.2023, 17:02
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
Не в Шахтере, так в Бенфике. Как Давид Нерес возвращается на топ-уровень
Футбол | 25.02.2023, 09:33
Не в Шахтере, так в Бенфике. Как Давид Нерес возвращается на топ-уровень
Не в Шахтере, так в Бенфике. Как Давид Нерес возвращается на топ-уровень
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
24.02.2023, 00:53 139
Футбол
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 24
Футбол
Хейни признал проблемы с весом перед боем с Ломаченко
Хейни признал проблемы с весом перед боем с Ломаченко
24.02.2023, 12:48 2
Бокс
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
25.02.2023, 11:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности