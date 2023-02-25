Президент Полесья: «Игроки видят профессиональное отношение Усика к делу»

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о сотрудничестве клуба со звездой мирового бокса Александром Усиком:

«Мы общаемся уже давно, даже, можно сказать, дружим, несмотря на разницу в возрасте. Он любит футбол, у него приличные навыки. В детстве болел за «Динамо» Киев.

Мы предложили ему сыграть в Winter Cup в прошлом году, получилось, считаю, удачно. Когда игроки нашей команды с ним общаются – они видят профессиональное отношение к делу. И когда говорят, что в 32-33 года кто-то уже старый… Ну какой старый? Усик в 36 лет сидит под водой 4 минуты и 45 секунд! Пусть кто-то из молодых просидит столько. Профессиональное отношение к делу – это то, что наши игроки у него подчеркивают.

Каков интерес Усика? Только любовь к футболу».