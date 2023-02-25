ГРАНТ: «У Челси неправильный образ мышления, не вижу направления развития»

Бывший тренер «Челси» Аврам Грант подверг критике работу нынешнего руководства клуба:

«Я считаю, что у них неправильный образ мышления, потому что до их появления «Челси» уже был очень хорошим клубом. Фантастическим клубом. В нем происходило немало хороших вещей, и я был маленькой частицей этого. И, по моему мнению, они должны продолжать в этом направлении. Но что я вижу сейчас? Они прилагают немало усилий, но не имеют конкретного направления. Покупают все больше и больше игроков.

Футбол – единственный бизнес в мире, в котором вы не можете добиться успеха без денег, но деньги не могут гарантировать вам успех. Поэтому я не могу сказать, они выбрали правильное направление развития, потому что я не вижу ни одного направления. Но это только начало для них, поэтому я надеюсь, что дальше будет лучше».