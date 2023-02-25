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  4. Аврам ГРАНТ: «Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко»
Англия
25 февраля 2023, 13:38 |
1237
4

Аврам ГРАНТ: «Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко»

Экс-тренер «Челси» – о Михаиле Мудрике

25 февраля 2023, 13:38 |
1237
4
Аврам ГРАНТ: «Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Бывший тренер «Челси» Аврам Грант оценил вингера «Синих» Михаила Мудрика и сравнил его с Андреем Шевченко, с которым в свое время работал в «Челси»:

«Мудрик хороший игрок. Не хочу много говорить о нем в «Челси», но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Но я надеюсь, что у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявлять свой талант лучше.

Шевченко – большой талант. Я не могу их сравнивать. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но, по-моему, не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств, из таланта».

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Аврам Грант Михаил Мудрик Андрей Шевченко Челси
Источник Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 4
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Nick.Grabowski
Пам'ятаю як цей Грант не випустив володаря Золотого М'яча Андрія Шевченко навіть на заміну в фіналі ЛЧ між МЮ та Челсі. Був радий, що виграв тоді саме МЮ та молодий Кріштіану Роналдо, то для нього була перша перемога в ЛЧ.
Цей Грант вияв зневагу до великого гравця, легенди футболу, українця Андрія Шевченко, а тепер щось розказує та коментує. Кумедно. 
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Виктор Войцеховский
Какой там Шевченко? В Челси не заиграли Салах и Лукаку, например. Шансов заиграть в основе МИНИМУМ.
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