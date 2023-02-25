Аврам ГРАНТ: «Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко»

Бывший тренер «Челси» Аврам Грант оценил вингера «Синих» Михаила Мудрика и сравнил его с Андреем Шевченко, с которым в свое время работал в «Челси»:

«Мудрик хороший игрок. Не хочу много говорить о нем в «Челси», но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Но я надеюсь, что у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявлять свой талант лучше.

Шевченко – большой талант. Я не могу их сравнивать. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но, по-моему, не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств, из таланта».