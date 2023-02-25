Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Англия
25 февраля 2023, 13:26 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:30
169
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

Мигель Альмирон останется в команде

25 февраля 2023, 13:26 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:30
169
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
ФК Ньюкасл. Мигель Альмирон

«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с вингером Мигелем Альмироном. Новое соглашение с 29-летним парагвайцем рассчитано до лета 2026 года.

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром «Сорок»: на его счету 10 голов и 1 ассист в 23 матчах АПЛ.

На данный момент «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 41 очком в активе.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии
Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги против Ньюкасла
Пикфорд близок к продлению контракта с Эвертоном
Ньюкасл Мигель Альмирон продление контракта
Источник ФК Ньюкасл
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Футбол | 24 февраля 2023, 13:25 30
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?

Леонид Ашкенази подозревается в связах с бизнесменами россии

Шахтеру будет сложно. Фейеноорд лидирует в Нидерландах и мало проигрывает
Футбол | 24 февраля 2023, 14:11 0
Шахтеру будет сложно. Фейеноорд лидирует в Нидерландах и мало проигрывает
Шахтеру будет сложно. Фейеноорд лидирует в Нидерландах и мало проигрывает

У команды в сезоне лишь три поражения

Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Футбол | 24.02.2023, 23:41
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Не в Шахтере, так в Бенфике. Как Давид Нерес возвращается на топ-уровень
Футбол | 25.02.2023, 09:33
Не в Шахтере, так в Бенфике. Как Давид Нерес возвращается на топ-уровень
Не в Шахтере, так в Бенфике. Как Давид Нерес возвращается на топ-уровень
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
Футбол | 24.02.2023, 15:12
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
25.02.2023, 04:15 2
Бокс
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
23.02.2023, 10:40 11
Биатлон
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 24
Футбол
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 9
Теннис
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
24.02.2023, 00:53 139
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности