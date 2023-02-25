Англия25 февраля 2023, 13:26 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Мигель Альмирон останется в команде
25 февраля 2023, 13:26 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:30
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«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с вингером Мигелем Альмироном. Новое соглашение с 29-летним парагвайцем рассчитано до лета 2026 года.
Альмирон выступает за «Ньюкасл» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром «Сорок»: на его счету 10 голов и 1 ассист в 23 матчах АПЛ.
На данный момент «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 41 очком в активе.
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