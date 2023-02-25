ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с вингером Мигелем Альмироном. Новое соглашение с 29-летним парагвайцем рассчитано до лета 2026 года.

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром «Сорок»: на его счету 10 голов и 1 ассист в 23 матчах АПЛ.

На данный момент «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 41 очком в активе.