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Испания
25 февраля 2023, 13:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:13
141
0

ВИДЕО. Трубин в команде недели, матч Германия - Украина, ставим на Реал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

25 февраля 2023, 13:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:13
141
0
ВИДЕО. Трубин в команде недели, матч Германия - Украина, ставим на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Реал нацелился на конкурента Мудрика из Челси
2. Анатолий Трубин - второй лучший игрок недели в Лиге Европы
3. Легендарный защитник Реала вернулся в родной Флуминенсе
4. Сборная Германии планирует провести товарищеский матч с Украиной
5. Прогноз матча Реал - Атлетико

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Источник Sport.ua
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