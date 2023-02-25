Президент Полесья: Прогоним агрессора – и будем думать, как строить стадион
Геннадий Буткевич – об инфраструктуре своего клуба
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о том, как работает над улучшением клубной инфраструктуры:
«Когда я зашел полтора года назад, не было ни базы (точнее, она была, но какой-то коровник), стадион был сдан без туалетов. Доделали стадион, базу подчистили, сейчас делаем ее на высокий уровень. К концу года инфраструктура будет более-менее.
Моя мечта – сделать чисто футбольный стадион. И она воплотится в жизнь. Сейчас агрессора прогоним – и начнем думать, как построить стадион».
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