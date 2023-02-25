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Украина. Первая лига
25 февраля 2023, 13:04 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:12
289
1

Президент Полесья: Прогоним агрессора – и будем думать, как строить стадион

Геннадий Буткевич – об инфраструктуре своего клуба

25 февраля 2023, 13:04 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:12
289
1
Президент Полесья: Прогоним агрессора – и будем думать, как строить стадион
gordonua.com. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о том, как работает над улучшением клубной инфраструктуры:

«Когда я зашел полтора года назад, не было ни базы (точнее, она была, но какой-то коровник), стадион был сдан без туалетов. Доделали стадион, базу подчистили, сейчас делаем ее на высокий уровень. К концу года инфраструктура будет более-менее.

Моя мечта – сделать чисто футбольный стадион. И она воплотится в жизнь. Сейчас агрессора прогоним – и начнем думать, как построить стадион».

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир
Источник Football Manager
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Умник
Атб арена.
Будете смеятся. Но звучит. Надеюсь так и будет.
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