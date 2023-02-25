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Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 12:41 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:42
347
0

Президент Вереса: «Тотовицкий в свое время нам отказал»

Игрок решил не переходить в клуб из Ровно из-за отсутствия инфраструктуры

25 февраля 2023, 12:41 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:42
347
0
Президент Вереса: «Тотовицкий в свое время нам отказал»
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, как в свое время хотел пригласить в клуб полузащитника «Шахтера» Андрея Тотовицкого.

«Я лично звонил Тотовицкому, хотел пригласить его в «Верес». Он сам из Ровенской области. Мы бы даже согласились на его запросы по зарплате, чтобы привезти топового игрока, который был бы звездой и привлекал большую аудиторию. Мы с ним не договорились, потому что он сказал: «У вас нет инфраструктуры». А у нас тогда еще не было стадиона. Поэтому он сказал: «Я к вам не поеду», – рассказал Надеин на собственном ютуб-канале.

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Верес Ровно Андрей Тотовицкий Иван Надеин Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Football Manager
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