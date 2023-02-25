Президент Вереса: «Тотовицкий в свое время нам отказал»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, как в свое время хотел пригласить в клуб полузащитника «Шахтера» Андрея Тотовицкого.

«Я лично звонил Тотовицкому, хотел пригласить его в «Верес». Он сам из Ровенской области. Мы бы даже согласились на его запросы по зарплате, чтобы привезти топового игрока, который был бы звездой и привлекал большую аудиторию. Мы с ним не договорились, потому что он сказал: «У вас нет инфраструктуры». А у нас тогда еще не было стадиона. Поэтому он сказал: «Я к вам не поеду», – рассказал Надеин на собственном ютуб-канале.