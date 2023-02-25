ПСЖ нацелился на Мохамеда Салаха
Лидер «Ливерпуля» может продолжить карьеру во Франции
«ПСЖ» всерьез рассматривает возможность подписания звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. В Париже не уверены в том, что летом в команде останется все звездное атакующее трио Месси – Неймар – Мбаппе, и уже ищут им замену.
«Ливерпуль» после провального нынешнего сезона запланировал на лето масштабную перестройку состава, но при этом владельцы клуба не готовы вложить в это большие деньги. Поэтому, продажа Салаха может стать источником средств для летней перестройки.
Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 30-летнего египтянина оценивается в 80 миллионов евро.
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