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  4. ПСЖ нацелился на Мохамеда Салаха
Франция
25 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:49
432
0

ПСЖ нацелился на Мохамеда Салаха

Лидер «Ливерпуля» может продолжить карьеру во Франции

25 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:49
432
0
ПСЖ нацелился на Мохамеда Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«ПСЖ» всерьез рассматривает возможность подписания звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. В Париже не уверены в том, что летом в команде останется все звездное атакующее трио Месси – Неймар – Мбаппе, и уже ищут им замену.

«Ливерпуль» после провального нынешнего сезона запланировал на лето масштабную перестройку состава, но при этом владельцы клуба не готовы вложить в это большие деньги. Поэтому, продажа Салаха может стать источником средств для летней перестройки.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 30-летнего египтянина оценивается в 80 миллионов евро.

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ПСЖ Ливерпуль Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Football Insider
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