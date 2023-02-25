Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Больно видеть то, что происходит с Ювентусом»
Легендарный защитник – о проблемах бывшего клуба
Экс-капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси», прокомментировал нынешние игровые и судебные проблемы клуба:
«Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с «Ювентусом». Нелегко, когда ты не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Болельщикам сейчас нужно набраться терпения, потому что клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что всё закончится наилучшим образом.
Игроки должны идти от матча к матчу, результат мы увидим в конце сезона. Что касается того, что происходит в суде, мы не можем судить — может быть, это плохо, а может быть и хорошо. Учитывая то, какая на мне была ответственность в «Ювентусе», сейчас мне тяжело быть вдали от команды».
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