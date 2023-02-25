Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Больно видеть то, что происходит с Ювентусом»
Италия
25 февраля 2023, 11:58 |
95
0

Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Больно видеть то, что происходит с Ювентусом»

Легендарный защитник – о проблемах бывшего клуба

25 февраля 2023, 11:58 |
95
0
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Больно видеть то, что происходит с Ювентусом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Экс-капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси», прокомментировал нынешние игровые и судебные проблемы клуба:

«Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с «Ювентусом». Нелегко, когда ты не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Болельщикам сейчас нужно набраться терпения, потому что клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что всё закончится наилучшим образом.

Игроки должны идти от матча к матчу, результат мы увидим в конце сезона. Что касается того, что происходит в суде, мы не можем судить — может быть, это плохо, а может быть и хорошо. Учитывая то, какая на мне была ответственность в «Ювентусе», сейчас мне тяжело быть вдали от команды».

По теме:
ВИДЕО. Невероятный удар Ди Марии. Определен лучший гол недели Лиги Европы
Тренер Нанта: «В матче с Ювентусом мы не были заметны на поле»
Все матчи Лиги Европы. Рома отыгралась с Зальцбургом, Аякс выбыл в Берлине
Джорджо Кьеллини Ювентус
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Футбол | 24 февраля 2023, 23:41 0
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу

26 марта на старте отбора к Евро-2024 Украина сыграет против Англии в Лондоне

Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Футбол | 25 февраля 2023, 04:40 1
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва

Пара с нетерпением ждет лета

ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
Футбол | 24.02.2023, 15:12
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Футбол | 24.02.2023, 16:34
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 24.02.2023, 13:20
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
25.02.2023, 05:16 11
Футбол
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 6
Футбол
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 11
Война
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 24
Футбол
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
23.02.2023, 10:40 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности