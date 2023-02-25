КАЗЕМИРО: «В АПЛ игры гораздо сложнее, чем в Ла Лиге»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сравнил АПЛ с Ла Лигой, где он ранее выступал в составе «Реала»:

«Честно говоря, они совершенно разные. Особенно из-за некоторых обстоятельств, таких как интенсивность игр. Я не пытаюсь недооценивать Ла Лигу, но игры здесь гораздо сложнее, здесь больше переходов мяча от команды к команде.

В Испании больше предпочитают тику-таку, как его там называют. Здесь больше атакующих ходов, передачи мяча.

Каждая лига имеет свои качества и особенности. Я знаю, что у каждой есть особенности, и я уважаю обе лиги. Самое главное, чтобы игроки как можно быстрее адаптировались в новых обстоятельствах».