КАЗЕМИРО: «В АПЛ игры гораздо сложнее, чем в Ла Лиге»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» сравнил два чемпионата
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сравнил АПЛ с Ла Лигой, где он ранее выступал в составе «Реала»:
«Честно говоря, они совершенно разные. Особенно из-за некоторых обстоятельств, таких как интенсивность игр. Я не пытаюсь недооценивать Ла Лигу, но игры здесь гораздо сложнее, здесь больше переходов мяча от команды к команде.
В Испании больше предпочитают тику-таку, как его там называют. Здесь больше атакующих ходов, передачи мяча.
Каждая лига имеет свои качества и особенности. Я знаю, что у каждой есть особенности, и я уважаю обе лиги. Самое главное, чтобы игроки как можно быстрее адаптировались в новых обстоятельствах».
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