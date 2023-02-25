Грэм ПОТТЕР: «Мне приходили письма, в которых желали смерти моим детям»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал об угрозах, которые он и его семья получают по электронной почте.

«Я хочу добиться успеха здесь. Это вздор, что меня это не волнует. У людей сложилось впечатление, что мне все равно, и мой ответ следующий: «На чем это основано? С чего вы так решили?» Я хотел бы попросить вас спросить у моей семьи, как изменилась наша жизнь. Это вовсе не было приятно. На электронную почту мне приходили письма, в которых желали моей смерти, смерти моим детям. Очевидно, что это не очень приятно», - сказал Поттер.

Отметим, что в данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.