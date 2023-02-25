Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не должны впадать в эйфорию»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А против «Эмполи».

«Я понимаю, что журналистам сложно понять, что игра с «Эмполи» будет сложной, но мы не должны делать то же самое. Мы хотим победить для нашего города. Мы не можем ошибаться. Эйфория не должна вести к высокомерию, которое положит конец нашему росту.

Я начинал тренерскую карьеру в «Эмполи» и благодарен клубу. Семь лет в качестве игрока и тренера, плюс 20 лет в качестве болельщика, и благодаря этому у меня есть преимущества в моей карьере», - сказал Спаллетти.

Отметим, что после 23 туров «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.