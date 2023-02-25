Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не должны впадать в эйфорию»
Италия
25 февраля 2023, 08:19 | Обновлено 25 февраля 2023, 08:22
261
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не должны впадать в эйфорию»

Наставник «Наполи» – об успехах команды

25 февраля 2023, 08:19 | Обновлено 25 февраля 2023, 08:22
261
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не должны впадать в эйфорию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А против «Эмполи».

«Я понимаю, что журналистам сложно понять, что игра с «Эмполи» будет сложной, но мы не должны делать то же самое. Мы хотим победить для нашего города. Мы не можем ошибаться. Эйфория не должна вести к высокомерию, которое положит конец нашему росту.

Я начинал тренерскую карьеру в «Эмполи» и благодарен клубу. Семь лет в качестве игрока и тренера, плюс 20 лет в качестве болельщика, и благодаря этому у меня есть преимущества в моей карьере», - сказал Спаллетти.

Отметим, что после 23 туров «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

По теме:
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
МОУРИНЬО: «Мое будущее – последнее, о чем сейчас хочу думать»
Взрывной сезон Осимхена: как нигериец ведет Наполи к чемпионству
Лучано Спаллетти Наполи Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Футбол | 24 февраля 2023, 13:25 30
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?

Леонид Ашкенази подозревается в связах с бизнесменами россии

ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
Футбол | 24 февраля 2023, 15:12 13
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке

В клубе провели подготовку к серии пенальти

Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Футбол | 24.02.2023, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Челси может помешать Кривцову играть с Лео. Синие заинтересовались Месси
Футбол | 25.02.2023, 04:20
Челси может помешать Кривцову играть с Лео. Синие заинтересовались Месси
Челси может помешать Кривцову играть с Лео. Синие заинтересовались Месси
Мой персональный хирург. Как Степаненко получил ногой в голову от Бондаря
Футбол | 25.02.2023, 00:59
Мой персональный хирург. Как Степаненко получил ногой в голову от Бондаря
Мой персональный хирург. Как Степаненко получил ногой в голову от Бондаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Без чемпионки АО, но со Свентек. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в ОАЭ
Без чемпионки АО, но со Свентек. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 21:08 1
Теннис
ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах
ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах
23.02.2023, 08:34 1
Теннис
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
24.02.2023, 16:34 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности