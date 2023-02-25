Англия25 февраля 2023, 05:16 | Обновлено 25 февраля 2023, 05:20
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ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
Украинец блещет своим дриблингом
25 февраля 2023, 05:16 | Обновлено 25 февраля 2023, 05:20
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22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик становит своим в лондонском «Челси» и показывает, что намерен быть лучшим в стане «синих».
Пресс-служба «пенсионеров» поделилась видео тренировки команды, на котором показаны лучшие скиллы Мудрика. «На слаломе», – подписано видео.
«Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 10-е место с 31очком после 23-х матчей. В воскресенье, 26 февраля, «синие» сыграют на выезде с «Тоттенхэмом».
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