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  4. ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
Англия
25 февраля 2023, 05:16 | Обновлено 25 февраля 2023, 05:20
285
1

ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси

Украинец блещет своим дриблингом

25 февраля 2023, 05:16 | Обновлено 25 февраля 2023, 05:20
285
1
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик становит своим в лондонском «Челси» и показывает, что намерен быть лучшим в стане «синих».

Пресс-служба «пенсионеров» поделилась видео тренировки команды, на котором показаны лучшие скиллы Мудрика. «На слаломе», – подписано видео.

«Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 10-е место с 31очком после 23-х матчей. В воскресенье, 26 февраля, «синие» сыграют на выезде с «Тоттенхэмом».

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Источник ФК Челси
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Serhii P.
Толку з того, якщо він в іграх нічого не показує
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