ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси

22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик становит своим в лондонском «Челси» и показывает, что намерен быть лучшим в стане «синих».

Пресс-служба «пенсионеров» поделилась видео тренировки команды, на котором показаны лучшие скиллы Мудрика. «На слаломе», – подписано видео.

«Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 10-е место с 31очком после 23-х матчей. В воскресенье, 26 февраля, «синие» сыграют на выезде с «Тоттенхэмом».