Карло АНЧЕЛОТТИ: «Направим всю свою энергию на то, чтобы выиграть Ла Лигу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что «галактикос» еще не завершили борьбу за чемпионский титул в Ла Лиге. Итальянец заявил, что его команда сделает все возможное, чтобы победить в чемпионате Испании, несмотря на свою текущую вторую позицию.

«Все знают, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Но это не значит, что мы не собираемся бороться за все титулы.

Мы собираемся направить всю свою энергию на то, чтобы выиграть Ла Лигу. Мы планируем бороться во всех турнирах, хоть в Ла Лиге у нас нет преимущества», – рассказал Анчелотти.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет вторым, имея 51 очо. Лидирует «Барселона», у которой 59 пунктов. Команды провели по 22 встречи.