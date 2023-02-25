Мой персональный хирург. Как Степаненко получил ногой в голову от Бондаря

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко выложил фото из матча против «Ренна» в 1/16 финала Лиги Европы.

В одном из эпизодов Валерий Бондарь случайно нанес Тарасу удар ногой в голову.

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