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Лига Европы
25 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:13
104
0

Мой персональный хирург. Как Степаненко получил ногой в голову от Бондаря

Хавбек «Шахтера» выложил фото из матча против «Ренна» в Лиге Европы

25 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:13
104
0
Мой персональный хирург. Как Степаненко получил ногой в голову от Бондаря
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко выложил фото из матча против «Ренна» в 1/16 финала Лиги Европы.

В одном из эпизодов Валерий Бондарь случайно нанес Тарасу удар ногой в голову.

Степаненко пошутил в Instagram: «Мой персональный пластический хирург 😂»

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер Тарас Степаненко Валерий Бондарь курьезы
Источник Instagram
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