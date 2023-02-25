Лига Европы25 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:13
104
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Мой персональный хирург. Как Степаненко получил ногой в голову от Бондаря
Хавбек «Шахтера» выложил фото из матча против «Ренна» в Лиге Европы
25 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:13
104
0
Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко выложил фото из матча против «Ренна» в 1/16 финала Лиги Европы.
В одном из эпизодов Валерий Бондарь случайно нанес Тарасу удар ногой в голову.
Степаненко пошутил в Instagram: «Мой персональный пластический хирург 😂»
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