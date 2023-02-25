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  4. СУДАКОВ: «Все хотели в соперники Ференцварош, а вот Арсенал не хотели»
Лига Европы
25 февраля 2023, 00:44 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:22
199
0

СУДАКОВ: «Все хотели в соперники Ференцварош, а вот Арсенал не хотели»

Соперником горняков в 1/8 финала Лиги Европы стал нидерландский «Фейеноорд»

25 февраля 2023, 00:44 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:22
199
0
СУДАКОВ: «Все хотели в соперники Ференцварош, а вот Арсенал не хотели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперником горняков стал нидерландский клуб «Фейеноорд».

Это хорошая команда. Она прошлом году играла в финале Лиги конференций. Сейчас лидирует в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки.

Когда пошутили, что соперником стал «Арсенал», я подумал, что угадал. Перед жеребьевкой я прогнозировал, что выпадет «Арсенал». Мы увидели, какие команды есть. Где-то, может, хотели «Ференцварош».

Но в 1/8 финала Лиги Европы слабых команд нет, там все на высоком уровне. Наверно, многие не хотели «Арсенал». Но «Фейеноорд» – это команда не намного слабее их».

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Шахтер - Фейеноорд Георгий Судаков
Источник ФК Шахтер Донецк
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