СУДАКОВ: «Все хотели в соперники Ференцварош, а вот Арсенал не хотели»
Соперником горняков в 1/8 финала Лиги Европы стал нидерландский «Фейеноорд»
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперником горняков стал нидерландский клуб «Фейеноорд».
Это хорошая команда. Она прошлом году играла в финале Лиги конференций. Сейчас лидирует в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки.
Когда пошутили, что соперником стал «Арсенал», я подумал, что угадал. Перед жеребьевкой я прогнозировал, что выпадет «Арсенал». Мы увидели, какие команды есть. Где-то, может, хотели «Ференцварош».
Но в 1/8 финала Лиги Европы слабых команд нет, там все на высоком уровне. Наверно, многие не хотели «Арсенал». Но «Фейеноорд» – это команда не намного слабее их».
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