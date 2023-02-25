СУДАКОВ: «Все хотели в соперники Ференцварош, а вот Арсенал не хотели»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперником горняков стал нидерландский клуб «Фейеноорд».

Это хорошая команда. Она прошлом году играла в финале Лиги конференций. Сейчас лидирует в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки.

Когда пошутили, что соперником стал «Арсенал», я подумал, что угадал. Перед жеребьевкой я прогнозировал, что выпадет «Арсенал». Мы увидели, какие команды есть. Где-то, может, хотели «Ференцварош».

Но в 1/8 финала Лиги Европы слабых команд нет, там все на высоком уровне. Наверно, многие не хотели «Арсенал». Но «Фейеноорд» – это команда не намного слабее их».