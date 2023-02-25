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Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 25 февраля 2023, 00:38
438
0

Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека

Дозаявлены Владислав Еременко, Максим Дячук и Назар Волошин

25 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 25 февраля 2023, 00:38
438
0
Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Киевское «Динамо» внесло в заявку команды трех футболистов перед началом второй части сезона 2022/23.

По списку Б (игроки до 21 года) киевлянами были дозаявлены защитники Владислав Еременко и Максим Дячук (№25), а также полузащитник Назар Волошин (№91).

Осенью Максим Дячук играл в составе «Александрии» на правах аренды, а Назар Волошин – в «Кривбассе».

Зимний заявочный период в УПЛ завершится 1 марта.

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Динамо Киев заявка Максим Дячук Назар Волошин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Еременко (футболист)
Источник ФК Динамо Киев
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