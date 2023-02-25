Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека

Киевское «Динамо» внесло в заявку команды трех футболистов перед началом второй части сезона 2022/23.

По списку Б (игроки до 21 года) киевлянами были дозаявлены защитники Владислав Еременко и Максим Дячук (№25), а также полузащитник Назар Волошин (№91).

Осенью Максим Дячук играл в составе «Александрии» на правах аренды, а Назар Волошин – в «Кривбассе».

Зимний заявочный период в УПЛ завершится 1 марта.