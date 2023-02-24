Англия24 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 24 февраля 2023, 23:25
443
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ФОТО. Англия с Украиной. Уэмбли в годовщину войны подсветили сине-желтым
Знаменитую арку стадиона в Лондоне окрасили цветами флага Украины
24 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 24 февраля 2023, 23:25
443
0
24 февраля арку лондонского стадиона «Уэмбли» подсветили цветами национального флага Украины.
Прошел ровно год с момента начала полномасштабного вторжения рашистских варваров в Украину.
Великобритания является одним из наиболее близких союзников Украины в войне, помогая финансами, техникой, оружием и всем необходимым.
Football stands with Ukraine. pic.twitter.com/3s3nuOYyj8— The FA (@FA) February 24, 2023
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