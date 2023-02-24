ФОТО. Англия с Украиной. Уэмбли в годовщину войны подсветили сине-желтым

24 февраля арку лондонского стадиона «Уэмбли» подсветили цветами национального флага Украины.

Прошел ровно год с момента начала полномасштабного вторжения рашистских варваров в Украину.

Великобритания является одним из наиболее близких союзников Украины в войне, помогая финансами, техникой, оружием и всем необходимым.