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  4. ФОТО. Англия с Украиной. Уэмбли в годовщину войны подсветили сине-желтым
Англия
24 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 24 февраля 2023, 23:25
443
0

ФОТО. Англия с Украиной. Уэмбли в годовщину войны подсветили сине-желтым

Знаменитую арку стадиона в Лондоне окрасили цветами флага Украины

24 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 24 февраля 2023, 23:25
443
0
ФОТО. Англия с Украиной. Уэмбли в годовщину войны подсветили сине-желтым
The FA. Стадион Уэмбли

24 февраля арку лондонского стадиона «Уэмбли» подсветили цветами национального флага Украины.

Прошел ровно год с момента начала полномасштабного вторжения рашистских варваров в Украину.

Великобритания является одним из наиболее близких союзников Украины в войне, помогая финансами, техникой, оружием и всем необходимым.

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российско-украинская война стадион Уэмбли флаг Украины
Источник Футбольная ассоциация Англии
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