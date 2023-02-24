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Товарищеские матчи
Верес
24.02.2023 15:00 – FT 0 : 2
Бельцы
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:22
298
0

Верес проиграл последний спарринг в Турции команде из Молдовы

Команда из Ровно уступила клубу «Бельцы» со счетом 0:2

24 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:22
298
0
Верес проиграл последний спарринг в Турции команде из Молдовы
ФК Верес Ровно

Команда УПЛ «Верес» Ровно провела последний контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником была команда «Бельцы» из Молдовы. Украинский клуб проиграл матч со счетом 0:2.

О проведении спарринг-матча с командой молдовской Суперлиги тренерский штаб клуба сумел договориться только утром. А уже в обеденное время футболисты вышли на поле гостинично-спортивного комплекса в Белеке.

Ранее команда из Ровно планировала сыграть в этот день против чемпиона Кыргызстана «Абдыш-Аты». Впрочем, этот поединок был отменен.

Это был последний матч команды на сборах в Турции. Завтра, 25 февраля, игроки и тренерский штаб отправятся в Ровно.

Товарищеский матч, 24 февраля, Белек (Турция).

Верес (Украина) – Бельцы (Молдова) – 0:2

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Верес Ровно Бельцы
Источник Sport.ua
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