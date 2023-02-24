Верес проиграл последний спарринг в Турции команде из Молдовы

Команда УПЛ «Верес» Ровно провела последний контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником была команда «Бельцы» из Молдовы. Украинский клуб проиграл матч со счетом 0:2.

О проведении спарринг-матча с командой молдовской Суперлиги тренерский штаб клуба сумел договориться только утром. А уже в обеденное время футболисты вышли на поле гостинично-спортивного комплекса в Белеке.

Ранее команда из Ровно планировала сыграть в этот день против чемпиона Кыргызстана «Абдыш-Аты». Впрочем, этот поединок был отменен.

Это был последний матч команды на сборах в Турции. Завтра, 25 февраля, игроки и тренерский штаб отправятся в Ровно.

Товарищеский матч, 24 февраля, Белек (Турция).

Верес (Украина) – Бельцы (Молдова) – 0:2