Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ни в Ла Лиге, ни в еврокубках нет коррупции среди судей»

На фоне громкого коррупционного скандала вокруг «Барселоны» главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил уверенность в честности судей:

«Ни в Ла Лиге, ни в еврокубках нет коррупции среди судей. Арбитры ошибаются везде, и если такое происходит, остается просто смириться с этим.

Я иногда злюсь из-за судейских решений, но я абсолютно убежден, что на данный момент в мире футбола нет коррупции».