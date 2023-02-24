Испания24 февраля 2023, 20:43 |
466
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ни в Ла Лиге, ни в еврокубках нет коррупции среди судей»
Тренер «Реала» уверен в честности судей
24 февраля 2023, 20:43 |
466
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На фоне громкого коррупционного скандала вокруг «Барселоны» главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил уверенность в честности судей:
«Ни в Ла Лиге, ни в еврокубках нет коррупции среди судей. Арбитры ошибаются везде, и если такое происходит, остается просто смириться с этим.
Я иногда злюсь из-за судейских решений, но я абсолютно убежден, что на данный момент в мире футбола нет коррупции».
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Комментарии 2
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Реалу не раз допомагали . З тією ж баварією знаковий матч
Як в воду пукнув.
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