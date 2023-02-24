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Испания
24 февраля 2023, 20:05 |
1215
0

Реал нацелился на конкурента Мудрика из Челси

Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Ла Лиге

24 февраля 2023, 20:05 |
1215
0
Реал нацелился на конкурента Мудрика из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» уже сейчас занимается поисками усиления в группу атаки на летнее трансферное окно. «Сливочные» нацелились на вингера «Челси» Кристиана Пулишича.

Основная позиция 24-летнего американца – правый вингер, но может сыграть и на противоположном фланге, что делает его конкурентом по позиции Михаила Мудрика.

В нынешнем сезоне на счету Пулишича 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера оценивается 38 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Источник 90min
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