В субботу, 25 февраля «Реал» в 23-м туре Ла Лиги в мадридском дерби примет «Атлетико». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

«Реал» к дерби подходит в отличном настроении. Во вторник команда Карло Анчелотти первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» разбила «Ливерпуль», несмотря на обескураживающее начало (0:2 с ляпом Тибо Куртуа) в первой половине первого тайма. При всем уважении к команде Юргена Клоппа, «Реал» одной ногой уже в четвертьфинале, и теперь может сосредоточиться на внутренней арене.