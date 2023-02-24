Реал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мадридское дерби в 23-м туре Ла Лиги
В субботу, 25 февраля «Реал» в 23-м туре Ла Лиги в мадридском дерби примет «Атлетико». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
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«Реал» к дерби подходит в отличном настроении. Во вторник команда Карло Анчелотти первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» разбила «Ливерпуль», несмотря на обескураживающее начало (0:2 с ляпом Тибо Куртуа) в первой половине первого тайма. При всем уважении к команде Юргена Клоппа, «Реал» одной ногой уже в четвертьфинале, и теперь может сосредоточиться на внутренней арене.
Реал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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