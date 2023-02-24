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Испания
24 февраля 2023, 19:10 |
296
0

Реал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мадридское дерби в 23-м туре Ла Лиги

24 февраля 2023, 19:10 |
296
0
Реал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В субботу, 25 февраля «Реал» в 23-м туре Ла Лиги в мадридском дерби примет «Атлетико». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Реал» к дерби подходит в отличном настроении. Во вторник команда Карло Анчелотти первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» разбила «Ливерпуль», несмотря на обескураживающее начало (0:2 с ляпом Тибо Куртуа) в первой половине первого тайма. При всем уважении к команде Юргена Клоппа, «Реал» одной ногой уже в четвертьфинале, и теперь может сосредоточиться на внутренней арене.

Реал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Ла Лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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