В Реале могут бойкотировать церемонию The Best от ФИФА. Известна причина
Представители мадридского клуба настроены на ультиматум
В мадридском «Реале» имеется лобби, которое склоняется к тому, чтобы бойкотировать торжественный вечер, посвященный вручению наград The Best от ФИФА.
Причиной этому является вероятные победы аргентинца Лионеля Месси в номинации Лучший игрок и Эмилиано Мартинеса в номинации Лучший голкипер.
Как известно, на признание лучшим игроком также претендует форвард «Реала» Карим Бензема, а на титул лучшего вратаря – голкипер «сливочных» Тибо Куртуа.
Церемония вручения наград The Best состоится в Париже, 27 февраля. Решение о поезде на мероприятие в «Реале» должны принять в воскресенье, 26 февраля.
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