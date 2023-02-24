В Реале могут бойкотировать церемонию The Best от ФИФА. Известна причина

В мадридском «Реале» имеется лобби, которое склоняется к тому, чтобы бойкотировать торжественный вечер, посвященный вручению наград The Best от ФИФА.

Причиной этому является вероятные победы аргентинца Лионеля Месси в номинации Лучший игрок и Эмилиано Мартинеса в номинации Лучший голкипер.

Как известно, на признание лучшим игроком также претендует форвард «Реала» Карим Бензема, а на титул лучшего вратаря – голкипер «сливочных» Тибо Куртуа.

Церемония вручения наград The Best состоится в Париже, 27 февраля. Решение о поезде на мероприятие в «Реале» должны принять в воскресенье, 26 февраля.