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  4. В Реале могут бойкотировать церемонию The Best от ФИФА. Известна причина
Испания
24 февраля 2023, 19:02 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:20
2351
3

В Реале могут бойкотировать церемонию The Best от ФИФА. Известна причина

Представители мадридского клуба настроены на ультиматум

24 февраля 2023, 19:02 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:20
2351
3
В Реале могут бойкотировать церемонию The Best от ФИФА. Известна причина
ФИФА

В мадридском «Реале» имеется лобби, которое склоняется к тому, чтобы бойкотировать торжественный вечер, посвященный вручению наград The Best от ФИФА.

Причиной этому является вероятные победы аргентинца Лионеля Месси в номинации Лучший игрок и Эмилиано Мартинеса в номинации Лучший голкипер.

Как известно, на признание лучшим игроком также претендует форвард «Реала» Карим Бензема, а на титул лучшего вратаря – голкипер «сливочных» Тибо Куртуа.

Церемония вручения наград The Best состоится в Париже, 27 февраля. Решение о поезде на мероприятие в «Реале» должны принять в воскресенье, 26 февраля.

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ФИФА Реал Мадрид Лионель Месси Эмилиано Мартинес Карим Бензема Тибо Куртуа
Источник Relevo
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Комментарии 3
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Диванний Експерт
Що за дешева манера подавати новини  з‘явилась в SportUA ???  «відома причина» , « стало відомо» … Якийсь порносайт , або як жовта преса..
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+2
ALKOSruLKA
А що Бензема/Куртуа показали на рівні збірних ?  ...та й на рівні клубу у минулому році теж слабувато... 
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-2
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