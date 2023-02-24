Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Геройство Трубина, Украина сохранила 5 команд, ставим на Фулхэм
Англия
24 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:54
559
0

ВИДЕО. Геройство Трубина, Украина сохранила 5 команд, ставим на Фулхэм

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

24 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:54
559
0
ВИДЕО. Геройство Трубина, Украина сохранила 5 команд, ставим на Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
3. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
4. Прогноз на матч Вулверхэмптон – Фулхэм

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Травма Довбика, топ-3 Пепе, ставим на Манчестер Юнайтед
Ренн – Шахтер: горняки в шаге от 1/8 финала Лиги Европы
Днепр-1 – АЕК: прогноз на матч плей-офф Лиги Конференций
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Футбол | 24 февраля 2023, 06:23 16
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг

Вингер «Челси» постоянно работает в тренажерном зале

Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Футбол | 24 февраля 2023, 00:53 135
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти

Коллектив Игоря Йовичевича эффектно спасся в конце овертайма

Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 24.02.2023, 13:20
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Футбол | 24.02.2023, 16:48
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Футбол | 24.02.2023, 16:34
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
23.02.2023, 10:40 9
Биатлон
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
22.02.2023, 16:10 5
Футбол
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 2
Футбол
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2023, 01:00
Футбол
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
22.02.2023, 20:36 10
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 10
Война
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
23.02.2023, 13:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности