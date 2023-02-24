Англия24 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:54
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ВИДЕО. Геройство Трубина, Украина сохранила 5 команд, ставим на Фулхэм
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
24 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:54
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1. Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
3. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
4. Прогноз на матч Вулверхэмптон – Фулхэм
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