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  4. Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Лига Европы
24 февраля 2023, 16:48 |
3290
2

Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»

Арне Слот оценил жеребьевку Лиги Европы

24 февраля 2023, 16:48 |
3290
2
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, которая определила, что команды сыграет против «Шахтера».

«У «Шахтера» хорошая команда. В Лиге Европы остались только сильные и мощные команды. Но были 1-2 клуба, которые могли нам выпасть и считались бы сильнее, чем «Шахтер».

«Я еще не смотрел их матчи с «Ренном».

«Матч не в Украине? Конечно, это не в пользу «Шахтера», весь все любят играть дома при полных трибунах. И мы знаем ужасную причину, почему «Шахтер» не может принять нас у себя дома», — сказал Слот.

Матчи пройдут 9 и 16 марта.

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Фейеноорд Арне Слот Шахтер - Фейеноорд Шахтер Донецк Лига Европы
Источник Nu.nl
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Комментарии 2
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fitnes_sports066
Хороший тренер с правильным анализом ситуации.  А заглавие придумали тупое, не соответствующие тексту.
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0
Mike000000
Если судить по заголовку.То можна сказать так. Тренер Шахтёра:" Были соперники,которые считались бы сильнее Феенорда"
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-1
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