Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, которая определила, что команды сыграет против «Шахтера».

«У «Шахтера» хорошая команда. В Лиге Европы остались только сильные и мощные команды. Но были 1-2 клуба, которые могли нам выпасть и считались бы сильнее, чем «Шахтер».

«Я еще не смотрел их матчи с «Ренном».

«Матч не в Украине? Конечно, это не в пользу «Шахтера», весь все любят играть дома при полных трибунах. И мы знаем ужасную причину, почему «Шахтер» не может принять нас у себя дома», — сказал Слот.

Матчи пройдут 9 и 16 марта.