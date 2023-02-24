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  4. Увольнения не будет? Поттер рассказал о разговоре с владельцами Челси
Англия
24 февраля 2023, 16:28 |
601
0

Увольнения не будет? Поттер рассказал о разговоре с владельцами Челси

Тренер пока остается на своей должности

24 февраля 2023, 16:28 |
601
0
Увольнения не будет? Поттер рассказал о разговоре с владельцами Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Несмотря на слухи об увольнении наставника «Челси» Грэма Поттера, тренера остается на связи с владельцами клуба, которые пока не готовы к решительным действиям.

«Я общался с владельцами клуба, тут ничего нового – я нахожусь под давлением четыре месяца. Владельцы клуба показывают себя отлично. Они разочарованы, но понимают, что нужно выполнить работу».

«Мы должны играть лучше, мы должны убедить болельщиков. Занимаемся этим», — сказал Поттер.

В прошлом туре Синие проиграли аутсайдеру «Саутгемптону», а всего в последних 11-ти матчах АПЛ у команды лишь две победы.

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Челси Грэм Поттер чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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