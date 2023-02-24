Увольнения не будет? Поттер рассказал о разговоре с владельцами Челси
Тренер пока остается на своей должности
Несмотря на слухи об увольнении наставника «Челси» Грэма Поттера, тренера остается на связи с владельцами клуба, которые пока не готовы к решительным действиям.
«Я общался с владельцами клуба, тут ничего нового – я нахожусь под давлением четыре месяца. Владельцы клуба показывают себя отлично. Они разочарованы, но понимают, что нужно выполнить работу».
«Мы должны играть лучше, мы должны убедить болельщиков. Занимаемся этим», — сказал Поттер.
В прошлом туре Синие проиграли аутсайдеру «Саутгемптону», а всего в последних 11-ти матчах АПЛ у команды лишь две победы.
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