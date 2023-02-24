Лига Европы24 февраля 2023, 15:29 |
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ВИДЕО. Невероятный удар Ди Марии. Определен лучший гол недели Лиги Европы
Хавбек оформил хет-трик
24 февраля 2023, 15:29 |
2190
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По итогам ответных матчей плей-офф Лиги Европы лучшим голом недели признан великолепный удар хавбека «Ювентуса» Анхеля Ди Марии с угла штрафной.
Аргентинец оформил хет-трик в матче с «Нантом», а туринская команда вышла в 1/8 финала.
Di María's stunning opener wins Goal of the Week! 💥⚽️@Heineken || #UELGOTW || #UEL pic.twitter.com/kCsly4ZAiN— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023
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