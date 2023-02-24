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  4. ВИДЕО. Невероятный удар Ди Марии. Определен лучший гол недели Лиги Европы
Лига Европы
24 февраля 2023, 15:29 |
2190
1

ВИДЕО. Невероятный удар Ди Марии. Определен лучший гол недели Лиги Европы

Хавбек оформил хет-трик

24 февраля 2023, 15:29 |
2190
1
ВИДЕО. Невероятный удар Ди Марии. Определен лучший гол недели Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

По итогам ответных матчей плей-офф Лиги Европы лучшим голом недели признан великолепный удар хавбека «Ювентуса» Анхеля Ди Марии с угла штрафной.

Аргентинец оформил хет-трик в матче с «Нантом», а туринская команда вышла в 1/8 финала.

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Ювентус Анхель Ди Мария Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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pali4144
Техніка рулить. Колись був топгравцем.
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