ВИДЕО. Невероятный удар Ди Марии. Определен лучший гол недели Лиги Европы

По итогам ответных матчей плей-офф Лиги Европы лучшим голом недели признан великолепный удар хавбека «Ювентуса» Анхеля Ди Марии с угла штрафной.

Аргентинец оформил хет-трик в матче с «Нантом», а туринская команда вышла в 1/8 финала.