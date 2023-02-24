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WTA
24 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:21
162
0

Киченок/Остапенко – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на турнире в Дубае

24 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:21
162
0
Киченок/Остапенко – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Алена Остапенко и Людмила Киченок

24 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится с тандемом Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова. Встреча состоится четвертым запуском после матча Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале победительницы встречи сыграют против дуэта из Тайваня Хао-Чин Чан / Латиша Чан.

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Людмила Киченок WTA Дубай смотреть онлайн Алена Остапенко Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Чан Хао-Чин
Источник Sport.ua
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