Киченок/Остапенко – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на турнире в Дубае
24 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится с тандемом Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова. Встреча состоится четвертым запуском после матча Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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В финале победительницы встречи сыграют против дуэта из Тайваня Хао-Чин Чан / Латиша Чан.
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