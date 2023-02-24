ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке

«Шахтер» показал бумажку с подсказками, которая была у вратаря Анатолия Трубина во время серии послематчевых пенальти с «Ренном».

На листочке указано, куда предположительно будут наносить удары игроки соперника. Трубин сумел парировать три удара и помог команде выйти в 1/8 финала.

В следующем раунде команда сыграет против «Фейеноорда».