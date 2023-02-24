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  4. ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
Лига Европы
24 февраля 2023, 15:12 |
4198
7

ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке

В клубе провели подготовку к серии пенальти

24 февраля 2023, 15:12 |
4198
7
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Шахтер» показал бумажку с подсказками, которая была у вратаря Анатолия Трубина во время серии послематчевых пенальти с «Ренном».

На листочке указано, куда предположительно будут наносить удары игроки соперника. Трубин сумел парировать три удара и помог команде выйти в 1/8 финала.

В следующем раунде команда сыграет против «Фейеноорда».

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Лига Европы
Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
это я оставила ему))
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ALKOSruLKA
Це демонстрація класу аналітичної команди. В такому клубі як ШД - це норма. На жаль, умовний Несенюк чи Чохонелідзе з ДК перед серією пенальті могли б тільки "камон плей" воротарю сказати...
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