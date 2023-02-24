Лига Европы24 февраля 2023, 15:12 |
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ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
В клубе провели подготовку к серии пенальти
24 февраля 2023, 15:12 |
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«Шахтер» показал бумажку с подсказками, которая была у вратаря Анатолия Трубина во время серии послематчевых пенальти с «Ренном».
На листочке указано, куда предположительно будут наносить удары игроки соперника. Трубин сумел парировать три удара и помог команде выйти в 1/8 финала.
В следующем раунде команда сыграет против «Фейеноорда».
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Комментарии 7
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это я оставила ему))
Показать Скрыть 3 ответа
Це демонстрація класу аналітичної команди. В такому клубі як ШД - це норма. На жаль, умовний Несенюк чи Чохонелідзе з ДК перед серією пенальті могли б тільки "камон плей" воротарю сказати...
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