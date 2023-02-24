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  4. «Прошел год, а ситуация не изменилась». Де Дзерби – о войне в Украине
Англия
24 февраля 2023, 14:48 |
1471
4

«Прошел год, а ситуация не изменилась». Де Дзерби – о войне в Украине

Тренер следит за ситуацией в Украине

24 февраля 2023, 14:48 |
1471
4
«Прошел год, а ситуация не изменилась». Де Дзерби – о войне в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который вскоре после начала полномасштабного вторжения россии перебрался в «Брайтон», продолжает следить за ситуацией в Украине.

«Я был в Киеве, когда все началось. Очень тяжелый момент. И для страны, и для меня. Прошел год, а ситуация не изменилась. Моя семья не понимала, почему я остался в Украине и помогал игрокам. Когда я вернулся в Италию, то все им объяснил и они гордились мной. Я осознал, как жизнь может измениться в один момент: вчера мы играли контрольный матч, шутили с игроками и тренерами, а сегодня ты находишься в бомбоубежище, а на город летят ракеты».

«Каждый день я смотрю новости по поводу ситуации в Украине, и война не заканчивается. Я уже говорил, что когда-нибудь мне бы хотелось вернуться в Украину. Там я потерял свою команду, своих игроков», — сказал Де Дзерби.

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российско-украинская война Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк
Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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Tka4enko_855
Мала дитина. Поки 140 млн не ляжуть то не кінчится. Тож нація ублюдків
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+2
Al1515
А сколько русских трупов отправили? 160 тысяч и раненными 400 .причем убили лучших военных 
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+1
Al1515
Все равно цифры радуют всех кроме ваты днровской которая ждала русских в Киеве .За всю девятилетнюю войну в афгане погибло 15 тысяч солдат советских а здесь за один год 160 тысяч причем те которые были первые это лучшие а дальше идёт просто мясо и будет на втором году гораздо легче .скоро тем более оружие хорошее подойдёт 
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0
Khan
ну куда ты Роберто ? низзя такое говорить , у нас все по плану , побеждаем на каждом метре интернета ! А ты тут со своей " Ситуация не изменлась" Там вон студия 95 каждый день по 1к орков в интернете убивает , а ты такое мелишь ! Сепаратюга поганый ! 
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-1
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