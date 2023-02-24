«Прошел год, а ситуация не изменилась». Де Дзерби – о войне в Украине

Экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который вскоре после начала полномасштабного вторжения россии перебрался в «Брайтон», продолжает следить за ситуацией в Украине.

«Я был в Киеве, когда все началось. Очень тяжелый момент. И для страны, и для меня. Прошел год, а ситуация не изменилась. Моя семья не понимала, почему я остался в Украине и помогал игрокам. Когда я вернулся в Италию, то все им объяснил и они гордились мной. Я осознал, как жизнь может измениться в один момент: вчера мы играли контрольный матч, шутили с игроками и тренерами, а сегодня ты находишься в бомбоубежище, а на город летят ракеты».

«Каждый день я смотрю новости по поводу ситуации в Украине, и война не заканчивается. Я уже говорил, что когда-нибудь мне бы хотелось вернуться в Украину. Там я потерял свою команду, своих игроков», — сказал Де Дзерби.