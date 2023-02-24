Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В новом сезоне Барселоне нужно показать себя в ЛЧ»

«Барселона» в ярком противостоянии плей-офф Лиги Европы уступила МЮ 3:4 по сумме двух матчей, а форвард каталонцев Роберт Левандовски надеется, что в следующем сезоне команда будет успешно играть в Лиге чемпионов.

«Я считаю, что это был матч уровня Лиги чемпионов. Мы верим в нашего тренера, и теперь нам нужно сосредоточиться на чемпионате Испании и Кубке страны».

«В следующем сезоне нам нужно вернуться в Лигу чемпионов и показать себя более сильными», – уверен Левандовски.

Сейчас команда уверенно лидирует в чемпионате Испании.