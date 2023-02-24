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  4. Микель АРТЕТА: «В гонке за титул АПЛ участвуют не только Арсенал и МанСити»
Англия
24 февраля 2023, 13:50 |
471
1

Микель АРТЕТА: «В гонке за титул АПЛ участвуют не только Арсенал и МанСити»

Намекает на МЮ

24 февраля 2023, 13:50 |
471
1
Микель АРТЕТА: «В гонке за титул АПЛ участвуют не только Арсенал и МанСити»
ФК Арсенал. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета считает, что и «Манчестер Юнайтед» еще способен включиться в борьбу за титул АПЛ.

«Я думаю, что в чемпионской гонке участвуют не только две команды. И это будет гонка, сражение, чтобы убедить футболистов играть еще лучше, тренироваться еще больше».

«С Лестером» нам нужно сыграть действительно хорошо, учитывая форму соперника. У нас впереди тяжелый календарь», — сказал Артета.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на два очка, а МЮ отстает от лидера на 5 пунктов.

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Арсенал Лондон Микель Артета Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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Комментарии 1
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Al1515
Прекрасный тур будет интересные матчи .У всех клубов будут повязки в цветах украинского флага на руках в честь поддержки войны украинского народа против русских фашистов и днровских бомжей 
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