Микель АРТЕТА: «В гонке за титул АПЛ участвуют не только Арсенал и МанСити»

Наставник «Арсенала» Микель Артета считает, что и «Манчестер Юнайтед» еще способен включиться в борьбу за титул АПЛ.

«Я думаю, что в чемпионской гонке участвуют не только две команды. И это будет гонка, сражение, чтобы убедить футболистов играть еще лучше, тренироваться еще больше».

«С Лестером» нам нужно сыграть действительно хорошо, учитывая форму соперника. У нас впереди тяжелый календарь», — сказал Артета.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на два очка, а МЮ отстает от лидера на 5 пунктов.