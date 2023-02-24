Микель АРТЕТА: «В гонке за титул АПЛ участвуют не только Арсенал и МанСити»
Намекает на МЮ
Наставник «Арсенала» Микель Артета считает, что и «Манчестер Юнайтед» еще способен включиться в борьбу за титул АПЛ.
«Я думаю, что в чемпионской гонке участвуют не только две команды. И это будет гонка, сражение, чтобы убедить футболистов играть еще лучше, тренироваться еще больше».
«С Лестером» нам нужно сыграть действительно хорошо, учитывая форму соперника. У нас впереди тяжелый календарь», — сказал Артета.
«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на два очка, а МЮ отстает от лидера на 5 пунктов.
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