Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?

Вице-президент киевского футбольного клуба «Динамо» Леонид Ашкенази подозревается в лоббировании интересами российского бизнеса в Украине.

«Украинская правда» опубликовала расследование в отношении футбольного функционера.

Как сообщает «УП», Ашкенази находился в испанской Марбелье. Ашкенази покинул Украину благодаря справке от Министерства обороны, что он является специалистом по летательным аппаратам. На тот момент Леониду было 59 лет, что является призывным возрастом. В Испании он проводил встречи со многими бизнесменами, в том числе и российскими.

Один из главных выводов расследования – Ашкенази планирует помочь российскому бизнесмену Илье Хайкину зайти в строительный бизнес в Украине. Дело в том, что когда Ашкенази находился в Испании, к нему приезжал вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Петровский. Как сообщает «УП», в последствии журналисты заметили, как Петровский провожает из ресторана российского бизнесмена Илью Хайкина. В этом ресторане, по данным источника, и была проведена встреча Петровского, Хайкина и Ашкенази.

Илья Хайкин – российский бизнесмен, у которого был большой бизнес в россии, однако после возбуждения уголовных дел и обвинений в мошенничестве Хайкин сбежал из страны и начал жить в Великобритании и Испании. «Украинская правда» утверждает, что Ашкенази, как уже было сказано выше, планирует помочь Хайкину зайти в строительный бизнес Украины. По информации источника, у вице-президента «Динамо» есть функция решать вопросы, связанные с российским бизнесом.

Но и это не все, если следовать деталям раcследования. «УП» заявляет, что Ашкенази бесплатно проживает в отеле Premier Palace, на который Печерский суд ранее наложил арест. Сам Ашкенази это отрицает и говорит, что платит за проживание.

Отель Premier Palace входит в сеть отелей Premier, официальной владелицей которой является гражданская жена одного из лидеров приближенной к кремлю «Лужниковской группы» Михаила Воеводина – Наталья Селиванова. Неофициальные владельцы – россияне Александр Бабаков, Евгений Гинер (президент цска) и сам Михаил Воеводин. Интересно, что Бабаков – вице-спикер госдумы россии. Ашкенази отрицает связи с этими российскими бизнесменами и с «Лужниковской группой».

Также стоит отметить, что 26 декабря 2022 года Леонида Ашкенази задержали на границе Украины и обнаружили в его телефоне около 200 контактов представителей россии. Вице-президент «Динамо» утверждает, что это связано исключительно с его футбольными делами.

Вскоре представители футбольного клуба «Динамо» заявили изданию Tribuna, что Леонид Ашкенази не работает в клубе с января 2022 года. Однако стоит заметить, что он присутствовал в списке вице-президентов на официальном сайте «Динамо» и только сейчас был убран.