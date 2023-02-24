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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 13:25 | Обновлено 24 февраля 2023, 13:33
3724
18

Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?

Леонид Ашкенази подозревается в связах с бизнесменами россии

24 февраля 2023, 13:25 | Обновлено 24 февраля 2023, 13:33
3724
18
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
ФК Динамо Киев. Леонид Ашкенази

Вице-президент киевского футбольного клуба «Динамо» Леонид Ашкенази подозревается в лоббировании интересами российского бизнеса в Украине.

«Украинская правда» опубликовала расследование в отношении футбольного функционера.

Как сообщает «УП», Ашкенази находился в испанской Марбелье. Ашкенази покинул Украину благодаря справке от Министерства обороны, что он является специалистом по летательным аппаратам. На тот момент Леониду было 59 лет, что является призывным возрастом. В Испании он проводил встречи со многими бизнесменами, в том числе и российскими.

Один из главных выводов расследования – Ашкенази планирует помочь российскому бизнесмену Илье Хайкину зайти в строительный бизнес в Украине. Дело в том, что когда Ашкенази находился в Испании, к нему приезжал вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Петровский. Как сообщает «УП», в последствии журналисты заметили, как Петровский провожает из ресторана российского бизнесмена Илью Хайкина. В этом ресторане, по данным источника, и была проведена встреча Петровского, Хайкина и Ашкенази.

Илья Хайкин – российский бизнесмен, у которого был большой бизнес в россии, однако после возбуждения уголовных дел и обвинений в мошенничестве Хайкин сбежал из страны и начал жить в Великобритании и Испании. «Украинская правда» утверждает, что Ашкенази, как уже было сказано выше, планирует помочь Хайкину зайти в строительный бизнес Украины. По информации источника, у вице-президента «Динамо» есть функция решать вопросы, связанные с российским бизнесом.

Но и это не все, если следовать деталям раcследования. «УП» заявляет, что Ашкенази бесплатно проживает в отеле Premier Palace, на который Печерский суд ранее наложил арест. Сам Ашкенази это отрицает и говорит, что платит за проживание.

Отель Premier Palace входит в сеть отелей Premier, официальной владелицей которой является гражданская жена одного из лидеров приближенной к кремлю «Лужниковской группы» Михаила Воеводина – Наталья Селиванова. Неофициальные владельцы – россияне Александр Бабаков, Евгений Гинер (президент цска) и сам Михаил Воеводин. Интересно, что Бабаков – вице-спикер госдумы россии. Ашкенази отрицает связи с этими российскими бизнесменами и с «Лужниковской группой».

Также стоит отметить, что 26 декабря 2022 года Леонида Ашкенази задержали на границе Украины и обнаружили в его телефоне около 200 контактов представителей россии. Вице-президент «Динамо» утверждает, что это связано исключительно с его футбольными делами.

Вскоре представители футбольного клуба «Динамо» заявили изданию Tribuna, что Леонид Ашкенази не работает в клубе с января 2022 года. Однако стоит заметить, что он присутствовал в списке вице-президентов на официальном сайте «Динамо» и только сейчас был убран.

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Леонид Ашкенази российско-украинская война Динамо Киев
Источник Украинская правда
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Комментарии 18
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avk2307
Є прохання до редакції . Перестаньте розміщувати однобокі  політичні статті про людей, які мають відношення до спорту. 
Це все має дуже неприємний смак заказухи.
Так згоден, всі бізнесмени україни мали відношення і співпрацювали з рашкою.
І це від президента до невеликого бізнесу.
Але висвітлювати тільки звяки людей які мають відношення до Динамо не зовсім коректно. Тоді про всіх потрібно або ні про кого.
Наведу приклади: "батальон Монако"- матеріал про Суркіса, Ахметова, Жеваго та купу інших- стаття про Суркіса.
Зараз матеріал про віце президента, але у віце президента Шахтаря Колєснікова також є звязки з Рф, у нього там ціла шоколадна фабрика. ТО пишіть про всіх, чому тільки про Динамо?
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+9
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Gargantua
на сколько я понимаю, Хайкин этот давно из РФ сбежал и в Англии к нему санкции не применяют.
зрада конечно фантастическая.
тут надо радоваться, если хоть кто в Украину деньги заводит а не выводит.
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+2
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Nick.Grabowski
"Яка несподіванка".
Суркіс, Кравчук, Кучма, Медведчук, Льовочкін, Ашкеназі, Фірташ та багато інших - це все плюс-мінус одна команда (бригада). 
В цих персонажів давно все вже є, але їм все чогось мало. Вони самі не живуть, бо не знають, що таке нормальне, людське життя (для цього потрібно стати людиною,  а не імітувати "людське"), та іншим не дають.
Доки вболівальники будуть ходити на стадіон та підтримувати клуб таких власників - все буде продовжуватися безкінечно.
Давно перестав дивитися матчі ДК, хоча раніше в 1990-х, чекав їх місяцями.
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