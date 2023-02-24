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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»
Лига Европы
24 февраля 2023, 12:12 |
1083
4

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»

Теперь ждем жеребьевку

24 февраля 2023, 12:12 |
1083
4
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич для клубного Youtube оценил яркую победу над «Ренном» в плей-офф Лиги Европы.

«Словами это описать не могу, а могу только поклониться команде за то, что Европа увидела нас. Ребята играют с таким характером и энергией, которые позволяют побеждать команду, которая намного дороже по цене футболистов».

«Превратили невозможное в возможное. Я настолько сейчас доволен, настолько в хайпе... Теперь отдохнуть нужно, есть травмированные, есть проблемы с составом», — сказал Йовичевич.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк Лига Европы Ренн - Шахтер
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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MYV
Іноземний тренер, а так чудово володіє українською, на відміну від багатьох місцевих мешканців. Повага за позицію і професіоналізм!)
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+4
zzg77
Да, пруха была невероятная!!!
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+3
Al1515
Можно представить его состояние .Забил Ренн в свои простой мяч та ещё и пенальки выиграли .Это все равно как состояние человека в советское время когда покупал лотерею с шансом один на миллион и вдруг тянешь по цифре .номер совпал а потом ещё и серия 
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-3
Al1515
Зря на фото он не в блайзере .Без кепки у него нет шансов пройти дальше 
Ответить
-5
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