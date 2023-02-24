Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич для клубного Youtube оценил яркую победу над «Ренном» в плей-офф Лиги Европы.

«Словами это описать не могу, а могу только поклониться команде за то, что Европа увидела нас. Ребята играют с таким характером и энергией, которые позволяют побеждать команду, которая намного дороже по цене футболистов».

«Превратили невозможное в возможное. Я настолько сейчас доволен, настолько в хайпе... Теперь отдохнуть нужно, есть травмированные, есть проблемы с составом», — сказал Йовичевич.