Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 12:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:52
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4
ВИДЕО. Дерусификация завершена. Заря сменила язык на клубном логотипе
Луганский клуб опубликовал соответствующий пост в своем Instagram
24 февраля 2023, 12:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:52
1583
4
Украинский футбольный клуб «Заря» официально сменил язык на клубном логотипе команды.
Ранее на эмблеме клуба было написано «Заря», а теперь – «Зоря».
Символично, что клуб произвел дерусификацию на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.
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Комментарии 4
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Если уже Луанск не хочет иметь русское название то значит поражение террористов путина не за горами
Давно пора
Нарешті
На 9-му році війни вирішили перефарбуватися? ...цікаво почути думку вусатого ексспортдира- колаборанта....
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