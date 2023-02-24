Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дерусификация завершена. Заря сменила язык на клубном логотипе
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 12:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:52
1583
4

ВИДЕО. Дерусификация завершена. Заря сменила язык на клубном логотипе

Луганский клуб опубликовал соответствующий пост в своем Instagram

24 февраля 2023, 12:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:52
1583
4
ВИДЕО. Дерусификация завершена. Заря сменила язык на клубном логотипе
ФК Заря

Украинский футбольный клуб «Заря» официально сменил язык на клубном логотипе команды.

Ранее на эмблеме клуба было написано «Заря», а теперь – «Зоря».

Символично, что клуб произвел дерусификацию на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

По теме:
«Считал, что вторжения не будет». Зеленский вспомнил 24 февраля
ВИДЕО. Возвращение блудного сына. Друг Кирьоса шикарно спас матчбол
ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам
Заря Луганск видео российско-украинская война
Источник ФК Заря
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 23 февраля 2023, 19:40 2
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Чешская теннисистка обыграла победительницу АО 2023 на турнире в ОАЭ

«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
Футбол | 23 февраля 2023, 13:40 10
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии

Украинский защитник Виталий Миколенко поделился эмоциями спустя год после трансфера

Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 24.02.2023, 01:45
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной
Футбол | 24.02.2023, 11:59
ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной
ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной
Эрик ТЕН ХАГ: «Это блестящая победа»
Футбол | 24.02.2023, 07:19
Эрик ТЕН ХАГ: «Это блестящая победа»
Эрик ТЕН ХАГ: «Это блестящая победа»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al1515
Если уже Луанск не хочет иметь русское название то значит поражение террористов путина не за горами 
Ответить
+5
Xzibit11
Давно пора
Ответить
+2
Tatiana Tam
Нарешті
Ответить
+2
ALKOSruLKA
На 9-му році війни вирішили перефарбуватися? ...цікаво почути думку вусатого ексспортдира- колаборанта.... 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекорд в 145 тысяч. За прошлые сутки ВСУ уничтожили 620 россиян и 8 танков
Рекорд в 145 тысяч. За прошлые сутки ВСУ уничтожили 620 россиян и 8 танков
22.02.2023, 08:20 6
Война
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
24.02.2023, 04:15 4
Футбол
Долгополов жестко ответил Маску, который пытается отбелить россию
Долгополов жестко ответил Маску, который пытается отбелить россию
23.02.2023, 07:19 4
Теннис
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 11
Футбол
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
22.02.2023, 10:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности