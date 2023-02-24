ВИДЕО. Дерусификация завершена. Заря сменила язык на клубном логотипе

Украинский футбольный клуб «Заря» официально сменил язык на клубном логотипе команды.

Ранее на эмблеме клуба было написано «Заря», а теперь – «Зоря».

Символично, что клуб произвел дерусификацию на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.