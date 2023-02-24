Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 07:57 |
752
0
ВИДЕО. Как война уничтожила украинский футбол
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
24 февраля 2023, 07:57 |
752
0
Уже год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, но российско-украинская война началась гораздо раньше.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
В этом видео Макс Опанасюк попытался разобраться, насколько россия уничтожила украинский футбол, кто больше всего пострадал от этого и чем закончится война для нашего футбола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 февраля 2023, 01:45 13
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже 24 февраля в 13:00 по Киеву
Теннис | 23 февраля 2023, 19:40 2
Чешская теннисистка обыграла победительницу АО 2023 на турнире в ОАЭ
Футбол | 23.02.2023, 15:00
Футбол | 24.02.2023, 07:19
Футбол | 24.02.2023, 02:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.02.2023, 08:34 1
22.02.2023, 15:07
22.02.2023, 20:11 1
22.02.2023, 10:59 6
24.02.2023, 01:05 10
22.02.2023, 20:36 8
23.02.2023, 13:40 10
22.02.2023, 08:20 6