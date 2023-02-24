ВИДЕО. Как война уничтожила украинский футбол

Уже год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, но российско-украинская война началась гораздо раньше.

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В этом видео Макс Опанасюк попытался разобраться, насколько россия уничтожила украинский футбол, кто больше всего пострадал от этого и чем закончится война для нашего футбола.