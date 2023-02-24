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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 07:57 |
752
0

ВИДЕО. Как война уничтожила украинский футбол

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

24 февраля 2023, 07:57 |
752
0
ВИДЕО. Как война уничтожила украинский футбол
Sport.ua

Уже год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, но российско-украинская война началась гораздо раньше.

В этом видео Макс Опанасюк попытался разобраться, насколько россия уничтожила украинский футбол, кто больше всего пострадал от этого и чем закончится война для нашего футбола.

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видео российско-украинская война
Источник Sport.ua
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