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Лига Европы
24 февраля 2023, 06:39 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:49
350
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «Снимаю кепку перед командой, огромный респект»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал общую победу над «Ренном»

24 февраля 2023, 06:39 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:49
350
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Снимаю кепку перед командой, огромный респект»
ФК Шахтер Донецк. Игорь Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал общую победу над «Ренном» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Мы знали, что будет очень тяжелый матч с «Ренном». Атмосфера на стадионе – это прекрасно. Моя мечта – это чтобы наши болельщики поддерживали нас на нашем стадионе, тогда намного легче играть.

Знали, что будет тяжело и надо будет терпеть. Тот характер, который мы показываем – не одноразовый, не исключение - это стиль жизни. Снимаю кепку перед командой, огромный респект. Я получаю удовольствие, когда вижу, как они бьются. Я уже говорил это вчера. Это не демагогия и не пустые слова – Украина, это для тебя.

Первый тайм был очень тяжелый. Но во втором тайме и в дополнительное время мы сыграли на таком уровне, на такой солидности, что я не могу найти слов, кроме как поблагодарить команду за то, что мы умерли сегодня по-спортивному на поле.

Это Божья награда за наш труд, который мы показываем. Хотелось бы, чтобы вы гордились нами. Идем дальше. Будем стараться отдохнуть и ждать завтрашнюю жеребьевку»ю

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Лига Европы Шахтер Донецк Игор Йовичевич Ренн Ренн - Шахтер
Источник Трибуна
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