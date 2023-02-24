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Лига Европы
24 февраля 2023, 01:27 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
623
0

ВИДЕО. Шахтер не мог, соперник помог. Курьез: Ренн срезал мяч в свои ворота

На 119-й минуте автогол помог горнякам спасти игру 1/16 финала Лиги Европы

24 февраля 2023, 01:27 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
623
0
ВИДЕО. Шахтер не мог, соперник помог. Курьез: Ренн срезал мяч в свои ворота
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играл с «Ренном».

Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержали победу со счетом 2:1.

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На 119-й минуте автогол помог горнякам спасти игру 1/16 финала Лиги Европы (1:2, по сумме двух матчей: 3:3). Жануэль Белосян курьезно срезал мяч в свои ворота.

ГОЛ! 2:1. Жануэль Белосян, 119 мин (автогол)

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Источник Sport.ua
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