ВИДЕО. Шахтер не мог, соперник помог. Курьез: Ренн срезал мяч в свои ворота

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играл с «Ренном».

Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержали победу со счетом 2:1.

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На 119-й минуте автогол помог горнякам спасти игру 1/16 финала Лиги Европы (1:2, по сумме двух матчей: 3:3). Жануэль Белосян курьезно срезал мяч в свои ворота.

ГОЛ! 2:1. Жануэль Белосян, 119 мин (автогол)