Лига Европы24 февраля 2023, 01:27 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
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ВИДЕО. Шахтер не мог, соперник помог. Курьез: Ренн срезал мяч в свои ворота
На 119-й минуте автогол помог горнякам спасти игру 1/16 финала Лиги Европы
24 февраля 2023, 01:27 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
623
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В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играл с «Ренном».
Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержали победу со счетом 2:1.
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На 119-й минуте автогол помог горнякам спасти игру 1/16 финала Лиги Европы (1:2, по сумме двух матчей: 3:3). Жануэль Белосян курьезно срезал мяч в свои ворота.
ГОЛ! 2:1. Жануэль Белосян, 119 мин (автогол)
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