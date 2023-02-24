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Лига Европы
24 февраля 2023, 01:17 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
526
0

ВИДЕО. Как Салах забил Шахтеру в пустые ворота в дополнительное время

На 106-й минуте хозяева поля получили серьезный перевес

24 февраля 2023, 01:17 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
526
0
ВИДЕО. Как Салах забил Шахтеру в пустые ворота в дополнительное время
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играл с «Ренном».

Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержали победу со счетом 2:1.

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На 106-й минуте хозяева поля получили серьезный перевес (2:0). Ибрагим Салах забил «Шахтеру» в пустые ворота в дополнительное время.

ГОЛ! 2:0. Ибрагим Салах, 106 мин.

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Лига Европы Шахтер Донецк видео голов и обзор Ренн Ренн - Шахтер Ибрагим Салах
Источник Sport.ua
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