Лига Европы24 февраля 2023, 01:17 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
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ВИДЕО. Как Салах забил Шахтеру в пустые ворота в дополнительное время
На 106-й минуте хозяева поля получили серьезный перевес
24 февраля 2023, 01:17 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:31
526
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В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играл с «Ренном».
Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержали победу со счетом 2:1.
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На 106-й минуте хозяева поля получили серьезный перевес (2:0). Ибрагим Салах забил «Шахтеру» в пустые ворота в дополнительное время.
ГОЛ! 2:0. Ибрагим Салах, 106 мин.
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