Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:54
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Источник: еще один игрок Металлиста может перейти в Днепр-1
Лидер УПЛ близок к подписанию Александра Каплиенко
24 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:54
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Украинский защитник харьковского «Металлиста» Александр Каплиенко в ближайшее время может подписать контракт с лидером УПЛ «Днепром-1».
О деталях потенциальной сделки не сообщается.
26-летний Каплиенко выступает за «Металлист» с августа 2022 года, за это время он забил 2 гола в 14 матчах.
Ранее из «Металлиста» в «Днепр-1» перешли Сергей Горбунов, Владимир Танчик, Руслан Бабенко, Владислав Рыбак, Эдуард Сарапий, Фарес Балули, Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.
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