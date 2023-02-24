Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: еще один игрок Металлиста может перейти в Днепр-1
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:54
701
0

Источник: еще один игрок Металлиста может перейти в Днепр-1

Лидер УПЛ близок к подписанию Александра Каплиенко

24 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:54
701
0
Источник: еще один игрок Металлиста может перейти в Днепр-1
ФК Металлист. Александр Каплиенко

Украинский защитник харьковского «Металлиста» Александр Каплиенко в ближайшее время может подписать контракт с лидером УПЛ «Днепром-1».

О деталях потенциальной сделки не сообщается.

26-летний Каплиенко выступает за «Металлист» с августа 2022 года, за это время он забил 2 гола в 14 матчах.

Ранее из «Металлиста» в «Днепр-1» перешли Сергей Горбунов, Владимир Танчик, Руслан Бабенко, Владислав Рыбак, Эдуард Сарапий, Фарес Балули, Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.

По теме:
Фиорентина и Брага забили 9 голов за 2 матча, Базель прошел Трабзонспор
Александр КУЧЕР: «Что мы планировали, то и делали, но...»
Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:0. Ничья со вкусом поражения. Видеообзор матча
Днепр-1 Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ Александр Каплиенко
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
Футбол | 23 февраля 2023, 23:09 0
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет

Бразилец отличился на 47-й минуте игры

«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
Футбол | 23 февраля 2023, 13:40 10
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии

Украинский защитник Виталий Миколенко поделился эмоциями спустя год после трансфера

Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Биатлон | 23.02.2023, 10:40
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Без Довбика. Состав Днепра-1 на матч плей-офф Лиги конференций
Футбол | 23.02.2023, 18:22
Без Довбика. Состав Днепра-1 на матч плей-офф Лиги конференций
Без Довбика. Состав Днепра-1 на матч плей-офф Лиги конференций
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23.02.2023, 01:00
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
22.02.2023, 14:40 17
Футбол
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
22.02.2023, 11:59 2
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 2
Война
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
22.02.2023, 00:05
Футбол
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
22.02.2023, 05:00 1
Футзал
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
22.02.2023, 14:00
Бокс
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
22.02.2023, 10:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности