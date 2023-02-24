Источник: еще один игрок Металлиста может перейти в Днепр-1

Украинский защитник харьковского «Металлиста» Александр Каплиенко в ближайшее время может подписать контракт с лидером УПЛ «Днепром-1».

О деталях потенциальной сделки не сообщается.

26-летний Каплиенко выступает за «Металлист» с августа 2022 года, за это время он забил 2 гола в 14 матчах.

Ранее из «Металлиста» в «Днепр-1» перешли Сергей Горбунов, Владимир Танчик, Руслан Бабенко, Владислав Рыбак, Эдуард Сарапий, Фарес Балули, Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.