ВИДЕО. Шахтер пропустил во втором тайме. Токо-Экамби вывел Ренн вперед

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играет с «Ренном».

Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1.

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На 52-й минуте хозяевам поля удалось выравнять ситуацию по сумме двух матчей. Карл Токо-Экамби вывел Ренн вперед во второй игре (1:0).

ГОЛ! 1:0. Карл Токо-Экамби, 52 мин.