Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер пропустил во втором тайме. Токо-Экамби вывел Ренн вперед
Лига Европы
23 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:28
306
0

ВИДЕО. Шахтер пропустил во втором тайме. Токо-Экамби вывел Ренн вперед

На 52-й минуте хозяевам поля удалось выравнять ситуацию по сумме двух матчей

23 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:28
306
0
ВИДЕО. Шахтер пропустил во втором тайме. Токо-Экамби вывел Ренн вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играет с «Ренном».

Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 52-й минуте хозяевам поля удалось выравнять ситуацию по сумме двух матчей. Карл Токо-Экамби вывел Ренн вперед во второй игре (1:0).

ГОЛ! 1:0. Карл Токо-Экамби, 52 мин.

По теме:
Элегантный удар с левой от Антони вывел МЮ вперед в игре с Барселоной
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Этот сезон вижу в более положительном свете»
Лига Европы Шахтер Донецк видео голов и обзор Ренн Ренн - Шахтер Карл Токо-Экамби
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистика за год. ВСУ рассказали, сколько ракет рф выпустила по Украине
Война | 23 февраля 2023, 16:11 8
Статистика за год. ВСУ рассказали, сколько ракет рф выпустила по Украине
Статистика за год. ВСУ рассказали, сколько ракет рф выпустила по Украине

Более 5000 ракет и 1100 дронов

Манчестер Юнайтед – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 23 февраля 2023, 22:12 4
Манчестер Юнайтед – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Юнайтед – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы

Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23.02.2023, 01:00
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
Футбол | 23.02.2023, 02:56
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
Футбол | 23.02.2023, 13:52
Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
21.02.2023, 23:54 28
Футбол
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
21.02.2023, 18:30
Война
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
21.02.2023, 19:11 4
Бокс
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
22.02.2023, 16:10 5
Футбол
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
22.02.2023, 05:00 1
Футзал
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
22.02.2023, 20:36 8
Футбол
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
21.02.2023, 18:05 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности