Лига Европы23 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:28
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ВИДЕО. Шахтер пропустил во втором тайме. Токо-Экамби вывел Ренн вперед
На 52-й минуте хозяевам поля удалось выравнять ситуацию по сумме двух матчей
23 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:28
306
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В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играет с «Ренном».
Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1.
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На 52-й минуте хозяевам поля удалось выравнять ситуацию по сумме двух матчей. Карл Токо-Экамби вывел Ренн вперед во второй игре (1:0).
ГОЛ! 1:0. Карл Токо-Экамби, 52 мин.
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